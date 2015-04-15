Україна "значно розширить" дипломатичну присутність в Африці

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив речник МЗС України Євген Перебийніс.

“У поточному році Україна планує значно розширити свою дипломатичну присутність в Африці”, - сказав він.

Перебийніс нагадав, що з початку року президент України призначив нових послів України в Єгипті, Кенії та Нігерії, у лютому призначено нового посла України в ПАР.

Читайте такожУкраїна може позбутися права на видобуток вуглеводнів у Єгипті - "Нафтогаз"Перебийніс зазначив, що в останні роки Африканський континент, населення якого перевищує 1 млрд осіб, демонструє стійку динаміку економічного зростання, що має також позитивний вплив на розвиток двосторонніх відносин країн Африки з Україною.

За словами речника МЗС, у 2014 році товарообіг України з країнами Африки становив 5,7 млрд дол. США, з яких експорт українських товарів становив 5 млрд дол. США.

Довідка. Згідно з даними на сайті МЗС, Україна має посольства в 29 країнах континентальної Африки, однак українські посли у багатьох з них виконують свої обов'язки "за сумісництвом". Всього в Африці близько 55 країн.