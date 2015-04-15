Томбінський: Україні варто демонструвати більше прихильності реформам

Про це він сказав в інтерв'ю "Обозревателю".

"Всі в ЄС бачать прагнення української влади проводити реформи в ці важкі часи. Ми дійсно констатуємо справжню політичну волю (і амбітний план з точки зору програми уряду) української влади за підтримки європейського вибору свого народу, іти шляхом проведення реформ. Однак для того, щоб прискорити процес, Україні варто проявити більше прихильності реформам на всіх рівнях управління, а також на рівні їх реалізації", - сказав Томбінський.

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Він зазначив, що Україна повинна продемонструвати "чітке і стабільне просування в напрямку реформування", це прискорить процес отримання безвізового режиму і права членства в ЄС.