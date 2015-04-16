Калашніков скаржився, що після 23 лютого йому почали погрожувати
00:44, 16 квітня 2015Політика
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Колишній народний депутат України Олег Калашніков повідомив про погрози на свою адресу
Калашніков скаржився, що після 23 лютого йому почали погрожувати / vk.com/olegkalashnikov2012
Про це він розповів в російській соцмережі ВКонтакте.
"Тікай, ходи та оглядайся - ми почали на тебе полювання" - це, мабуть, найдружніше послання, яке я отримав в особистих повідомленнях після того, як 23 лютого 2015 року разом з соратниками поклав квіти біля Вічного Вогню в Парку Слави столиці України і просто поділився своїми переконаннями в соціальних мережах", - написав він.
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Нагадаємо, що сьогодні Калашніков помер від вогнепального поранення.
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