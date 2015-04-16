Калашніков скаржився, що після 23 лютого йому почали погрожувати

Про це він розповів в російській соцмережі ВКонтакте.

"Тікай, ходи та оглядайся - ми почали на тебе полювання" - це, мабуть, найдружніше послання, яке я отримав в особистих повідомленнях після того, як 23 лютого 2015 року разом з соратниками поклав квіти біля Вічного Вогню в Парку Слави столиці України і просто поділився своїми переконаннями в соціальних мережах", - написав він.

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