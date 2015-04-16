Під Конституційним судом зібралися два мітинги (фоторепортаж)

Мета першої акції - недопущення відміни Закону України «Про очищення влади» (люстрації). Організатором акції виступила Громадська організація «Всеукраїнська Люстрація». Біля будівлі Конституційного суду зібралося біля 300 активістів. В руках люди тримають прапори України та прапори громадських організацій «Всеукраїнська люстрація», «Перспективи Києва», партії «Свобода», організації «Громадська варта Харків», повідомляє Громадське Радіо.

Активісти заявляють, що частина суддів Конституційного суду не може приймати участь в судовому засіданні, тому ці судді дискредитували себе ухваленням незаконних рішень часів Януковича.

Читайте такожКонституційний Суд відмовився переносити розгляд закону про очищення влади (трансляція)Поруч з мітингом активістів зібралося близько 100 людей, які тримають в руках плакати «Незаконним звільненням — ні, очищенню уряду від корупціонерів — так» «Руки геть від конституційного суду, Ні – тиску на суддів», «Громадянин Росії Єгор Соболєв - геть з України».

На запитання журналістів про мету їх акції ці люди не відповідали, частина з них відверталася від камер та ховалася за плакатами.

Нагадаємо, 16 квітня в КСУ почались усні слухання за конституційними поданнями Верховного Суду України та 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України окремих положень закону «Про очищення влади».

Напередодні у Конституційному суді закликали припинити тиск на суд у зв’язку з початком розгляду провадження стосовно окремих положень закону «Про очищення влади».

Про це наголошується в заяві, розміщеній на сайті КСУ.

«Мова йде, власне, про втручання в діяльність Конституційного Суду України, а саме, перешкоджанні законній розгляду судом справи щодо конституційності окремих положень закону України» Про очищення влади «. Спроби політиків поширити компрометуючу інформацію, що стосується професійної діяльності суддів, заклики до мітингів і демонстрацій під стінами Конституційного суду України є ні чим іншим як тиском на суд «, — наголошується в заяві.

В КСУ нагадали, що вплив на суддів будь-яким способом заборонено статтею 126 Конституції України.

Крім того, політиків, представників влади та громадськості закликали «утримуватися від висловлювань і оцінок, які за своєю суттю є втручанням у діяльність суду, і не перешкоджати його роботі, а засоби масової інформації розповсюджувати тільки зважену та об’єктивну інформацію».