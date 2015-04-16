Голова Руху: Ліквідовувати державні адміністрації - передчасно

На сьогодні законодавчо не врегульовано питання формування місцевої державної адміністрації, зокрема не встановлено порядку її створення або ліквідації, а також не визначено органу, який повинен ухвалювати такі рішення. Наразі ці питання запропоновано віднести до компетенції Кабінету Міністрів України.

«Порядок здійснення заходів, пов’язаних з утворенням чи ліквідацією місцевої державної адміністрації, визначається Кабінетом Міністрів України», - зазначається в законопроекті.

Втім законопроект, хоч унормовує формування і ліквідацію місцевих держадміністрацій, однак не дає відповіді на актуальні питання про їх роль у реформах місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою України.

«Сьогодні ми змушені проводити реформу місцевого самоврядування в час війни, і цього не можна не враховувати, - каже колишній міністр регіонального розвитку, нинішній голова Руху Василь Куйбіда. - У 2008 році ми прописали положення, відповідно до якого внаслідок реформи мають бути ліквідовані місцеві державні адміністрації, а виконавчі органи створюватимуться місцевими радами. У сьогоднішній ситуації механічно реалізовувати це положення вважаю помилковим.

Варто, вносячи зміни до Конституції України, зазначити у перехідних положеннях, що вони будуть ліквідовані, скажімо, через два роки після завершення війни; до того вони повинні існувати, і через них повинна реалізовуватись державна політика у регіонах».

Голова Народного Руху зазначає, що «нині в Україні діє понад 700 законів, які регулюють відносини у місцевому самоврядуванні. Часто їх норми суперечливі. Навіть Конституція України, «Закон про місцеве самоврядування в Україні», Європейська хартія місцевого самоврядування дають різне визначення поняття «місцевого самоврядування» і основного носія його функцій. Законодавча база потребує оновлення і кодифікації.

У нас досі немає закону про територіально-адміністративний устрій, керуємося Постановою Президії ВРУ від 1991 року в частині, що не суперечить Конституції України» - додає Василь Куйбіда. – Під час війни ліквідовувати державні місцеві адміністрації є недоречно. У той же час законодавча ініціатива уряду дозволяє провести необхідні зміни на рівні адміністративних районів».