Кожному президенту - свій «підрахуй»

На минулих виборах Петру Порошенку потрібна була «своя» Центральна виборча комісія. Два роки він не подавав до парламенту кандидатури членів ЦВК, хоча термін повноважень частини членів комісії вже давно закінчився. Потім ніяк не вдавалося сторгуватися з фракціями (ЦВК формується за квотним принципом), і навіть придумали законодавчо збільшити кількість членів комісії, щоб все-таки питання було ухвалено. Після цього, подейкували, що 10 із 16 членів Центрвиборчкому – люди Порошенка. Здавалося, тили забезпечені, але виникла проблема з виборцями - недооцінили. З величезним розривом у кількості голосів Порошенка переміг Володимир Зеленський.

Тож сьогодні важко зрозуміти, які образи за минулі вибори в команді Зеленського затаїли на комісію. Адже звернення до парламенту щодо припинення повноважень всього складу ЦВК стало несподіванкою. А вже на другий день після звернення профільний комітет Верховної Ради, в якому, як і у всіх комітетах парламенту, більшість у партії «Слуга народу», рекомендував депутатському корпусу розглянути подання президента.

Сьогодні важко зрозуміти, які образи за минулі вибори в команді Зеленського затаїли на комісію. Адже звернення до парламенту щодо припинення повноважень всього складу ЦВК стало несподіванкою

На засіданні комітету голова ЦВК Тетяна Сліпачук переконувала, що під час виборів комісія була незалежною і «рівновіддаленою від усіх політичних сил». Розказувала про те, що міжнародна спільнота високо оцінила проведення виборів в Україні і, мовляв, партнери України вказували лише на проблеми у виборчому законодавстві та на повний безлад у судовій сфері. Мова про те, що, наприклад, лише по одному 198 округу є близько 20 судових рішень різних судів, які суперечать одне одному.

Про те, що дії ЦВК не призвели до порушення виборчих прав громадян, а вади застосування закону повинні комплексно бути виправлені парламентом на майбутнє, заявляють і в громадянській мережі «ОПОРА». Крім того, на думку експертів, подання президента містить розширену мотиваційну складову. Це може призвести до «параду відставок» та призначень нового складу ЦВК. А це, у свою чергу, «призведе до повного знецінення цього органу та поставить у перспективі під сумнів результати будь-яких більш конфліктних виборів на будь-якому рівні».

Народний депутат з групи «За майбутнє» Ігор Гузь на засіданні комітету взагалі зазначив, що президент України разом із фракцією «Слуга народу» хоче «взяти контроль над черговим органом влади». На що представник президента у ВР Руслан Стефанчук відповів, що владу в країні ніхто не узурпує, а для остаточного рішення по ЦВК потрібно 300 голосів, а отже - не одна політична сила, а весь парламент.

Дійсно, для припинення повноважень ЦВК фракції «Слуга народу» необхідно буде знайти ще майже 50 голосів. Однак малоймовірно, що їм це не вдасться. З одного боку, важко повірити в те, що Зеленський пішов на такий крок, щоб програти. З іншого боку, з практичної точки зору, кожна з парламентських фракцій бажала б мати, як мінімум, одного представника у Центрвиборчкомі.

Історія повторюється - кожній владі хочеться мати підконтрольну ЦВК і свого «підрахуя». Адже давно відомо – не важливо, як голосували, важливо, як рахували

Інша справа – призначення цих представників. Експерт ОПОРИ Ольга Айвазовська каже, що, при розподілі кандидатур до майбутнього ЦВК після припинення повноважень чинного складу, між фракціями та групами «буде не математичний розклад», адже «малі» фракції бажатимуть більшого представництва. Наприклад, «Батьківщина» та ОПЗЖ могли б отримати по дві особи. Але навряд більшість з цим погодиться…

Таким чином, швидке припинення повноважень «порошенківського» ЦВК цілком ймовірне. А ось призначення нових членів може трохи затягнутися.

При цьому, у фракції «ЄС» сподіваються на якусь реакцію міжнародного товариства. Мовляв, міжнародна спільнота не може мовчки спостерігати, як «незалежний орган адміністрування виборів знищується лише тому, що просто робить свою роботу». Про це, зокрема, на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук написав кандидат у нардепи від цієї партії на виборах Олександр Черненко. «Я розумію, що влади багато не буває. Але повинні бути хоч якісь межі пристойності?», - зазначив він.

Питання хороше, але воно було актуальне й для колишньої влади.

Сьогодні ж історія повторюється - кожній владі хочеться мати підконтрольну ЦВК і свого «підрахуя». Адже давно відомо – не важливо, як голосували, важливо, як рахували.

Надія Пришляк