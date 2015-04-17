Яценюк наказав силовикам невідкладно розпочати розслідування вбивств Калашникова і Бузини

13:09, 17 квітня 2015
Політика
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Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив правоохоронцям невідкладно розслідувати вбивства колишнього народного депутата від Партії регіонів Олега Калашникова та журналіста Олеся Бузини.

УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час селекторної наради з керівниками регіонів.

“Розслідування невідкладно вбивств, які були скоєні протягом останніх декількох днів, громадянина Калашникова та громадянина Бузини”, - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, Калашникова застрелили увечері 15 квітня на порозі його квартири на житловому масиві Виноградар у Києві.

Бузина був убитий на вул. Дегтярівській вдень 16 квітня. Постріли були здійснені з темно-синього автомобіля "Форд Фокус" з іноземними номерами.

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