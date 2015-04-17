Яценюк наказав силовикам невідкладно розпочати розслідування вбивств Калашникова і Бузини

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час селекторної наради з керівниками регіонів.

“Розслідування невідкладно вбивств, які були скоєні протягом останніх декількох днів, громадянина Калашникова та громадянина Бузини”, - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, Калашникова застрелили увечері 15 квітня на порозі його квартири на житловому масиві Виноградар у Києві.

Бузина був убитий на вул. Дегтярівській вдень 16 квітня. Постріли були здійснені з темно-синього автомобіля "Форд Фокус" з іноземними номерами.