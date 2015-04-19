Путіну слід прочитати мінські угоди й виконати все, що там написано - Яценюк

Мета української влади - досягнути миру на Донбасі та відновити життя та економіку на цій території.

Про це заявив в ефірі телеканалу «України» прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Наша мета – досягнути мир на Донбасі. Треба відновити мир над нашими територіями. Нам треба позбутися російських бандитів та терористів. Треба людям повернути нормальне життя”, - сказав Яценюк.

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За його словами, ”треба відновити промисловість, яка зараз розбомблена і конфіскована цими потворами”. ”Нам треба відновити нашу державу. І при цьому це відновлення, я хочу, щоб відбулося без жертв, без того, щоб вбивали українських солдатів, вбивали мирних громадян», зазначив прем”єр.

Яценюк нагадав, що жертвами війни стали 6 тис осіб, поранені – понад 15 тис. При цьому вирішенням конфлікту має стати безумовне виконання Мінських домовленостей.

«Як його (конфлікт - УНІАН) треба вирішити? Ну просто треба Володимиру Путіну (президенту РФ - УНІАН) взяти документ, який називається «Мінські угоди», прочитати і виконати все, що там написано. Забрати своїх бандитів, вивести війська. Третє: давайте проведемо демократичні вибори. Далі - відновлення контролю на кордоні, відновлення економічного життя, - сказав Яценюк. - Ми готові відновити банківський сектор в Донецьку та Луганську».

Ще одна важлива річ, на думку голови уряду – боротьба за свідомість українців, які живуть в Донецьку та Луганську.

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«Вони живуть під тиском російської пропаганди. Нам треба доступ українських каналів - аби їх дивилися, аби їх чули, і люди могли дивитися інформацію. Росія має перестати бути державою- агресором, а має усвідомити свою відповідальність перед світом за мир і стабільність. І забратися з Донецька, Луганська та Криму – це наша територія. А до того моменту, російські терористи, від них до речі нічого не залежить, але вони будуть й далі намагатися нагнітати ситуацію», - підкреслив Яценюк.