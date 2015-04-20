Лавров розкритикував закони про боротьбу з радянським минулим, згадавши Яроша і "бандерівців"

Про це повідомляють РИА Новости. Для ілюстрації своєї позиції Лавров в черговий раз згадав Дмитра Яроша і «бандерівців».

"Згадаю заяву таких тепер уже офіційних представників Києва, як Дмитро Ярош, який публічно заявляє, що вони відберуть схід України у сепаратистів і терористів. Ці люди, які хочуть жити так, як вони звикли на своїй землі, оголошуються офіційно терористами, на них влаштовується полювання, по всій Україні висять білборди з поясненням, як виявляти сепаратистів, тих, хто хоче жити по-своєму, не по-українськи, наводяться статті Кримінального кодексу, який за сепаратизм карає строком позбавлення волі від семи до дванадцяти років", - сказав він.

Читайте такожЛавров заявляє, що конституційну реформу в Україні треба узгодити з "Луганськом і Донецьком"

Лавров вважає, що Україна створює атмосферу "відторгнення способу життя жителів Донбасу".

"Чого вартий пакет законів про декомунізацію та героїзацію фашистських поплічників. Як можна після цього навіть заїкатися про те, що Україна буде тільки унітарною державою, як на сході України люди будуть прославляти "бандерівців"? Ніколи цього не буде", - заявив Лавров.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада прийняла Закон "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їх символіки" (№ 2558).