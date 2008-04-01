Буш несподівано захотів поговорити з Тимошенко тет-а-тет
Про це повідомив Турчинов
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Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ.
«Переговори про створення зони вільної торгівлі можуть відбуватися паралельно з переговорами про створення зони вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом», - сказав О.ТУРЧИНОВ.
За його словами, глава українського уряду та Президент США обговорювали здебільшого питання економічного характеру, зокрема можливість участі американських компаній у приватизації українських підприємств, питання транзиту газу в європейські країни територією України, а також джерела диверсифікації постачань природного газу до України.
Перший віце-прем`єр також повідомив, що наприкінці зустрічі американської та української делегацій Дж.БУШ запропонував Ю.ТИМОШЕНКО провести непередбачену програмою візиту зустріч у форматі «тет-а-тет».