Буш несподівано захотів поговорити з Тимошенко тет-а-тет

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО та Президент США Джордж БУШ на сьогоднішній зустрічі в Києві обговорили перспективи створення зони вільної торгівлі між США й Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ.

«Переговори про створення зони вільної торгівлі можуть відбуватися паралельно з переговорами про створення зони вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

За його словами, глава українського уряду та Президент США обговорювали здебільшого питання економічного характеру, зокрема можливість участі американських компаній у приватизації українських підприємств, питання транзиту газу в європейські країни територією України, а також джерела диверсифікації постачань природного газу до України.

Перший віце-прем`єр також повідомив, що наприкінці зустрічі американської та української делегацій Дж.БУШ запропонував Ю.ТИМОШЕНКО провести непередбачену програмою візиту зустріч у форматі «тет-а-тет».