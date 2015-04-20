Подольський погрожує акцією протесту, якщо суд не розгляне заяву Пукача щодо судді Мельника

Журналіст Олексій Подольський, який проходить як потерпілий “у справі Гонгадзе” погрожує акцією протесту, якщо Апеляційний суд Києва не вчинить дій для розслідування заяви колишнього генерала МВС Олексія Пукача про те, що нібито суддя Печерського районного суду Києва Андрій Мельник та прокурор чинили тиск, шантажували та погрожували розправою над близькими Пукача, щоб той не згадував у своїх показах у суді екс-президента Леоніда Кучму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Подольський сказав сьогодні під час засідання Апеляційного суду Києва.

“Я не дам можливості розпочати судовий процес (розгляд скарги на вирок Пукачу - УНІАН), я вдамся до акції протесту і вам доведеться застосовувати до мене силу. Без початку цього розслідування я розглядати скаргу не дам... Ви почуєте тут запах шин”, - сказав Подольський.

За словами Подольського, суд може вчинити дії і має на це право, щоб органи прокуратури розпочали перевірку за заявами Пукача щодо судді та прокурора.

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У свою чергу представник інтересів Подольського в суді Олександр Єльяшкевич в ході засідання намагався з'ясувати, чи дізнавався суд про причини смерті в колонії іншого обвинуваченого — колишнього співробітника МВС Миколи Протасова.

У свою чергу суд зауважив, що якщо в ході судових засідань виникне таке питання, то воно буде з'ясовано. А наразі офіційно суд ніхто не інформував.

Разом з тим суд звернувся до учасників процесу і попросив їх не шантажувати, а відповідно до передбачених законом можливостей з приводу заяви Пукача у встановленому порядку звернутися до генеральної прокуратури напряму, або через суд для перевірки дій чи бездіяльності тих чи інших осіб.

У коментарі журналістам адвокат Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко спростувала обвинувачення Пукача, зауваживши, що в ході судового процесу в суді першої інстанції на Пукача ніхто тиск не чинив, а лише ставив питання. “Тому всі ці заяви є безпідставними”, - наголосила Теличенко. При цьому вона пояснила, що у вересні цього року спливає 15-річний термін давнини з дня вбивства Гонгадзе, а отже Пукач, вирок якому ще не набрав чинності, може звернутися з клопотанням про своє звільнення. І тому навмисно намагається затягнути час розгляду апеляційної скарги.

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Довідка УНІАН. 29 січня 2012 року Печерський районний суд Києва засудив Пукача до довічного ув‘язнення за вбивство Гонгадзе.

Адвокат Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко подала тоді апеляцію на вирок. "Скарга стосується лише неповноти встановлення мотивів злочину", - сказала адвокат. Також скаргу подав ще один потерпілий у справі журналіст Олексій Подольський.

24 листопада 2014 р. Апеляційний суд Києва вирішив розглядати скаргу на вирок Пукачу в закритому режимі.

Згодом міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та голова СБУ Валентин Наливайченко висловили переконання, що розгляд скарги на вирок Пукачу має відбуватися у відкритому режимі.

12 березня 2015 року комісія Міністерства внутрішніх справ зняла гриф секретності з 80 носіїв інформації у справі Пукача.

Вбивство Гонгадзе було скоєне восени 2000 року.