Порошенко похвалив армію за боротьбу з корупцією та агентами ФСБ

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Петро Порошенко під час брифінгу після відкриття українсько-американського командно-штабного навчання "Фіарлес Гардіан-2015" – у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Академії сухопутних військ ім. Гетьмана Петра Сагайдачного (Яворівський полігон у Львівській області).

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Глава держави зазначив, що раніше країни НАТО не були готові співпрацювати з українською армією через корупцію, витік інформації в Росію і через засилля агентів ФСБ.

«Наша армія відроджується як фенікс з попелу. Є велика різниця: українська армія 8 місяців тому і тепер у співпраці з міжнародними арміями. Не йшли на співпрацю через корумпованість армії. Однією з причин був витік інформації. Провели очистку армії і після цього налагодилася співпраця. Нині ситуація докорінно змінилася», – сказав Порошенко.

Також він відмітив, що за цей час армія докорінно змінилася в тому числі «за допомогою волонтерського десанту, рішучих дій нового керівництва Міноборони та Генерального штабу».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, після Яворівського полігону Порошенко відлетів зі львівського летовища, завершивши робочий візит на Львівщину.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на поінформоване джерело, раніше у програмі перебування президента на Львівщині планувалося також відвідання однієї з шахт ДП «Львіввугілля» та презентація програми розвитку вугільної галузі; відвідання Львівського державного університету внутрішніх справ та участь в презентації реформи патрульно-постової служби МВС України; ознайомлення з виробничими потужностями ПАТ «Концерн-Електрон».