Росія не піде війною на країну-члена НАТО, але від тиску не відмовиться - генерал США

Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на видання The Telegraph.

Командир армії США в Європі попередив, що НАТО повинно зберігати єдність перед обличчям реальної загрози з боку Росії.

"Це не припущення. Існує загроза з боку Росії", - заявив Ходжес. "Коли посол Росії в Данії загрожує, що країна стане ядерною мішенню, якщо візьме участь у будь-якій програмі протиракетної оборони. І коли ви спостерігаєте за тим, як літають літаки Росії без транспондерів в безпосередній близькості від цивільних літаків, це - не професійні дії", - сказав він.

Ходжес також нагадав про нещодавнє рішення Росії про виведення "Іскандерів" з Калінінградської області. "Я не думаю, що військова конфронтація неминуча. Але ви повинні бути готові у військовому плані, щоб забезпечити ефективну дипломатію", - сказав він.

"Найкраща страховка проти вторгнення - це єдність членів НАТО", - заявив генерал США. Також Ходжес висловив упевненість в тому, що росіяни не збираються направити свої танки на іншу країну-члена альянсу. "Вони не хочуть військової конфронтації з НАТО", - заявив він.

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Генерал США вважає, що Росія не буде ризикувати і йти "у відкриту атаку на члена НАТО" через побоювання 5 статті, відповідно до якої напад на одного члена альянсу прирівнюється до нападу на всю організацію. Але, як вважає Ходжес, існує небезпека того, що Росія буде прагнути чинити тиск на членів НАТО на своїх кордонах з допомогою інших засобів.

"Росія не хоче дозволити температурі підвищитися до 100 градусів Цельсія, вона хоче підтримувати температуру 90 - 95 градусів", - сказав він. За його словами, відбувається економічний тиск, порушення кордонів. "Є різні способи підтримки тиску. Вони (росіяни - ред.) не хочуть здійснювати конкретну атаку, вони хочуть отримати ситуацію, коли всі 28 країни-члени НАТО не зможуть точно визначити, чи є це відкритою атакою", - додав він.