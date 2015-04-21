Порошенко і Пан Гі Мун домовилися про подальші кроки щодо розміщення миротворців на Донбасі

Як повідомляє прес-служба президента, під час телефонної розмови генсекретар Організації Об'єднаних Націй дав високу оцінку ролі Порошенко в забезпеченні мирного процесу на Донбасі, прихильності України Мінським домовленостями, а також висловив стурбованість з приводу порушень режиму припинення вогню та інших пунктів цих документів.

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Порошенко повідомив, що Україна у співпраці з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста докладає зусиль для спрямування гуманітарних вантажів для жителів Донбасу і вирішення насущних гуманітарних питань.

Однак, як зазначив він, бойовики блокують проходження гуманітарних конвоїв з українською і міжнародною допомогою.

Пан Гі Мун відзначив дії української влади, спрямовані на вирішення складної гуманітарної ситуації. Він також висловив подяку народу України за допомогу вимушеним переселенцям.

Порошенко закликав генерального секретаря ООН вжити заходів для звільнення Надії Савченко, мати і адвокати якої зараз знаходяться в Нью-Йорку. Президент також підкреслив, що всі заручники на Донбасі повинні бути звільнені.