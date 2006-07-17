Ющенко у кризі трагедії не бачить

Бурхливість політичних процесів Президент України Віктор ЮЩЕНКО називає не трагедією, а викликом для формування кращого вибору.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, відкриваючи засідання підсумкової колегії СБУ за результатами першого півріччя 2006 року.

Зокрема, зазначивши, що перехід держави до європейських стандартів і норм спричинив «бурхливість політичних процесів», політичні зміни в парламенті, В.ЮЩЕНКО підкреслив: «Але це є правильний виклик, з яким повинні впоратися, з однієї сторони, політична еліта і політичні інститути, а з другої – держава і суспільство. В цьому немає трагедії. Я переконаний, що це виклик для формування кращого вибору», - сказав В.ЮЩЕНКО.