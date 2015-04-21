Рішення про заборону в'їзду на батьківщину Мустафі Джемілєву ухвалювала ФСБ (документ)

Рішення приймала ФСБ, повідомив представник інтересів Джемілєва, адвокат Марк Фейгін опублікував відповідний документ, підписаний в. о. Головного слідчого управління слідчого комітету РФ на окупованому півострові.

Читайте такожРадбез ООН запросив Джемілєва обговорити ситуацію в окупованому КримуРаніше у Федеральній міграційній службі Росії заявили, що не володіють інформацією про ініціатора обмеження на в'їзд, але припускають, що це "органи, що відповідають за безпеку на території держави".

Джемілєва вперше не пустила в Крим окупаційна влада в травні 2014 року.