На Луганщині бойовики викрали двох податківців

Як йдеться в повідомленні прес-служби Головного управління Міністерства внутрішніх справ у Луганській області, 21 квітня до Попаснянського районного відділу міліції від керівництва Головного управління ДФС у Луганській області надійшло повідомлення про те, що 14 квітня в районі с. Голубовське Попаснянського району (підконтрольне так званійї «ЛНР») невідомі озброєні особи незаконно позбавили волі їх співробітників (1975 і 1967 р.н.).

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Зв'язок з викраденими людьми й досі відсутній. Даний факт зареєстровано.