Бійців батальйону "Дніпро-1" використовують у вирішенні корпоративних суперечок у Запоріжжі - ЗМІ

До того в міліцію надійшов дзвінок з інформацією про замінування приміщення, де мали проводити зібрання. З приміщення було евакуйовано близько 50 людей, йдеться у сюжеті ТСН.

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Повідомляється, що поки шукали вибухівку, будівлю оточили бійці в камуфляжі. Автомобілі, які заблокували місце зборів акціонерів, належать батальйону "Дніпро-1". У місцевій самообороні, яка виїхала на місце повідомили, що в автомобілях, судячи з усього, перебував особовий склад батальйону.

Керівництво батальйону присутність своїх бійців біля місця зборів спростовує.

"Вони могди їхати на Запоріжжя через Маріуполь. В Запоріжжі - мені доповідали - зламалася одна машина. Це правда - це абсолютно випадково", - заявив командир батальйону Юрій Береза.

У той же час прес-секретар Запорізької самооборони Антон Алексеєнко заявив, що бійці зізнавалися, що "слідкують за порядком".

В підсумку збори таки відбулися за участі одного акціонера та за відсутності реєстру, йдеться в сюжеті.

Керівники Запоріжжяобленерго збираються оскаржувати їх в суді і не виключають спроби рейдерського захоплення структури, а питання присутності бійців на місці зборів збираються адресувати МВС.