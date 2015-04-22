Саакашвілі наголосив, що декомунізація України має проходити зі всебічними реформами

Позаштатний радник президента України Петра Порошенка, президент Грузії у 2004-2013 роках Михайло Саакашвілі вважає, що прийнятий Верховною Радою закон про заборону пропаганди комуністичної та націонал-соціалістичної символіки є надзвичайно важливим для утвердження ідентичності України.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Саакашвілі висловив під час брифінгу у Харкові.

“Це дуже важливо — ідентичність України. Це історичний вирішальний процес”, - сказав Саакашвілі.

При цьому він підкреслив, що декомунізація України повинна проходити із всебічними реформами.

Читайте такожДепутат Європарламенту: Прийняття в Україні законодавства про декомунізацію було неминучим

На думку колишнього президента Грузії, якщо не змінити корумповану систему управління, то «просто пам'ятниками людей не ощасливити».

Саакашвілі також висловив переконання, що президент України підпише прийнятий парламентом закон.

“Я б здивувався, якби він не підписав. Це важлива частина для української державності. Звичайно є люди, які будуть використовувати це на шкоду Україні, але в купі з іншими реформами це повністю закономірний процес”, - наголосив Саакашвілі.

Як повідомляв УНІАН, 9 квітня Верховна Рада прийняла Закон "Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їх символіки".

Згідно із законом, пропаганда комуністичного та/або нацистського тоталітарних режимів та їх символіки визнається наругою над пам'яттю мільйонів жертв комуністичного тоталітарного режиму, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму і забороняється.

Читайте такожЗаборона комуністичної символіки: чого чекати (відео)

Також забороняється виготовлення, поширення, публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму, в тому числі пам'ятників, символіки нацистського тоталітарного режиму, публічне виконання гімнів СРСР, УРСР, інших союзних радянських республік або їх фрагментів на всій території України.