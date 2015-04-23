Глава МЗС Польщі закликав не спекулювати на темі ОУН-УПА

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це він сказав сьогодні у польському Сеймі, представляючи основи закордонної політики Польщі.

"Заявляю категорично, що ми не вважаємо загрозою недавне ухвалення українським парламентом чотирьох законів про історичну політику (серед яких про ОУН-УПА - УНІАН). Закликаю парламентські партії та фракції, аби не використовувати цю справу у виборчій кампанії, бо це не відповідатиме польським національним інтересам", - сказав він.

Читайте такожПрезидент Польщі заявив, що героїзація УПА може ускладнити діалог Києва і Варшави

Схетина відзначив, що польська влада планує працювати над історичним поєднанням з українцями на "базі правди".

"Ми не будемо замовчувати наші кривди та польські жертви, в тому числі, Волинського злочину, але водночас ми не закриваємося на вразливість сусіда",- сказав міністр.

Він додав, що українці зараз творять свою сучасну ідентичність, в тому числі, історичну.

Схетина сказав, що в рамках цього процесу необхідно також критично оцінити певні вчинки, назвавши це "обов'язком дозрілих народів".