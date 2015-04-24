Росія не відмовилася від планів знищити Україну - Яценюк

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи у Верховній Раді в рамках Години запитань до уряду.

"Окрім тієї інформації, яка є у відкритих джерелах, мені прийшла низка інформації щодо закритих джерел, дані розвідки. Йде неймовірна концентрація живої сили і техніки російськими терористами. Російська військова агресія далека від того, щоб зупинитися", - підкреслив прем’єр.

Яценюк наголосив, що Україна виконує Мінські домовленості, але з боку Росії немає жодних поступок щодо деескалації ситуації.

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"Нам потрібно готуватися до подальшої боротьби за мир... Росія не відмовилася від своїх планів знищити Україну і позбавити Україну європейського майбутнього. Ми вважаємо, що конфлікт на Донбасі повинен бути вирішений через повне і беззастережне виконання Росією Мінської угоди", - сказав глава уряду.

Він також наголосив, що українській армії потрібна допомога західних партнерів.