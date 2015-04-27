ГПУ готує матеріали для Гааги про злочини Росії, "ЛНР" і "ДНР" проти України

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв'ю журналістам повідомив заступник генпрокурора Віталій Касько.

Він нагадав, що в лютому Верховна Рада прийняла заяву до Гаазького трибуналу стосовно злочинів влади РФ і представників так званих "ЛНР" та "ДНР". У заяві було сказано, що лідери Росії, а також "ЛНР" і "ДНР" винні в організації масових вбивств та військових злочинів на території України.

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"У відповідності до заяви Верховної Ради уряд та Генпрокуратура готують доказову базу для звернення у Гаазький трибунал з тим, щоб офіс прокурора Гаазького трибуналу розслідував злочини, які, ми вважаємо, були скоєні керівництвом РФ, представниками так званих "ЛНР" і "ДНР" у Криму і на сході України", - сказав Касько.

За словами заступника генпррокурора, підготовка матеріалів до Гаазького трибуналу перебуває на завершальному етапі, їх розглядають міжнародні експерти, і ці матеріали будуть передані у Гаагу до кінця квітня.