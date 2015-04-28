Результати експертиз у справі про замах на Кернеса отримають до кінця травня

Результати призначених експертиз у справі про замах на Харківського міського голову Геннадія Кернеса будуть отримані до кінця травня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, на стадії досудового розслідування в справі за фактом замаху на умисне вбивство Кернеса призначено 46 експертиз.

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"Зараз проводиться комплексна судово-медична, балістична, медико-криміналістична експертиза та технічна експертиза матеріалів і засобів звуко- і відеозапису. Результати планується отримати до кінця травня", - повідомили у прокуратурі.

У відомстві наголосили, що працівники слідчого управління ГУ МВС України в Харківській області під час слідства провели 6 обшуків, допитали 1138 осіб, відпрацювали 682 власників автомобілів і продовжують відпрацювання абонентів зв'язку, які під час замаху були в цьому районі.

"Стан досудового розслідування за фактом замаху на умисне вбивство Кернеса (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України) заслухано на оперативній нараді при прокуророві області. За результатами наради розроблено комплекс вказівок, направлених на активізацію слідства", - зауважили у прокуратурі.

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Як повідомляв УНІАН, 28 квітня 2014 р. невідомий скоїв замах на життя Харківського міського голови Геннадія Кернеса, поранивши його з вогнепальної зброї в спину під час пробіжки. Справу про замах на мера розслідує харківське обласне управління міліції.

У свою чергу сам Кернес неодноразово заявляв, що слідчі органи України неналежним чином займаються розкриттям справи про замах, вчинений на нього і не мають бажання розкрити злочин. Також він вважає причетними до замаху колишнього голову Харківської ОДА Ігоря Балуту та міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.