Інвестори самі прийдуть в Україну, якщо їм тут буде легко працювати - депутат

Про це заявив лідер Єдиного Центру, народний депутат України Віктор Балога.

Він наголосив, що за цей час наші сусіди не лише позбулися пострадянського нальоту, а стали повноцінними учасниками європейського економічного та політичного простору.

«Чому така різниця? Відповідь на це питання звучить у кожному реченні, в кожній промові наших західних партнерів – корупція. Вони уже не можуть нам і долар виділити, щоб у них вдома їхні журналісти не запитали, чи варто це робити для країни, в якій всі крадуть?», - зазначив політик.

Він переконаний, що Україна не може безкінечно довго проводити самміти, конференції, інвестиційні форуми, розповідати про те, як у нас добре і якими темпами втілюються реформи.

«Усе це призводить лише до одного – до втоми від України. Бо і європейські політики і бізнесмени знають ситуацію не гірше нас самих. Їх не потрібно агітувати вкладати кошти в Україну, вони прийдуть сюди і без запрошення, якщо їм тут буде так само легко працюватися, як у Польщі, Словаччині, Хорватії, Угорщині. А якщо цього немає, то ми дарма витрачаємо свій і їхній час», - переконаний Віктор Балога.