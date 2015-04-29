У Яроша повідомили про обіцянку Порошенко прибрати армійські блокпости біля бази ПС

За словами прес-секретаря ПС, президент особисто зателефонував Дмитру Ярошу і пообіцяв протягом трьох днів прибрати блокпости Збройних сил України біля бази "Правого сектора".

Представники "Правого сектора" стверджують, що президент України Петро Порошенко пообіцяв протягом трьох днів розблокувати базу в Дніпропетровській області. Про це повідомив прес-секретар «Правого сектора» Артем Скоропадський, передає Русская служба Би-би-си. Читайте такожРНБО хоче бачити "Правий сектор" у складі Збройних сил до "травневих" За його словами, президент особисто зателефонував Дмитру Ярошу і пообіцяв протягом трьох днів прибрати блокпости Збройних сил України біля бази "Правого сектора". Зараз активісти партії йдуть від будівлі адміністрації президента. Понад 350 активістів партії "Правий сектор" в середу пікетували адміністрацію.

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