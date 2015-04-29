Ярош назвав провокацією оточення бази Правого сектора бійцями ЗСУ

Про це йдеться в його заяві, оприлюдненій на сайті ПС.

За словами Яроша, база була блокована без всяких попереджень підрозділами десантників 25- і 95-й бригад, разом з бронетехнікою і важким озброєнням.

"Були виставлені блок-пости молодих, тільки мобілізованих солдатів. Вони зупинили одну з наших машин, і зажадали від бійців здати зброю. На мій дзвінок начальник Генерального штабу Віктор Муженко відразу не відповів і ми не змогли негайно обговорити ситуацію. Хоча було очевидно, що без наказу Генштабу ця операція не могла бути проведена", - заявив він.

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Ярош наголосив, що наказав бійцям "ПС" зброю не здавати і не піддаватися на провокації.

"Я бачу, що військове і політичне керівництво вирішило навмисно спровокувати конфлікт. Підштовхнути бійців "ПС" на неправомірні дії щодо солдатів ВСУ, щоб дискредитувати добровольчі загони. Так от - провокація не пройде", - наголосив Ярош.

За його словами, на території бази "ПС" зберігається порядок, несе службу бойова охорона.

"Як народний депутат я буду вимагати ретельного розслідування інциденту", - заявив політик.