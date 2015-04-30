Кубів отримував у Нацбанку зарплату близько 138 тисяч гривень на місяць (документ)

Про це йдеться у відповіді Нацбанку адвокату, одному з кандидатів у члени Вищої ради юстиції Ростиславу Кравцю, яку він оприлюднив у соцмережі.

Читайте такожКубів призначений представником президента у Верховній Раді

Це відомості про доходи Степана Кубіва за період із 24 лютого до 19 червня 2014 року, коли він очолював НБУ. Їх надано на виконання судових рішень.

Отже, за даними Нацбанку, за 4 місяці роботи Степан Кубів отримував у середньому 137 тис. 815 грн на місяць.

Крім того, колишній голова НБУ отримав 4 219 грн у рамках викладацької чи іншої некомерційної діяльності, 225 грн – авторської винагороди.

Також він отримав 18 480 грн "страхових" і 10 200 грн від здачі майна в оренду.

Дружина Степана Кубіва за позначений період отримала 108 703 грн доходу від здачі в оренду майна.

Степан Кубів володіє чи розпоряджається земельною ділянкою площею 8747 кв. м., житловим будинком площею 174 кв м, дачним будинком у 84 кв м, гаражем у 70 кв м та іншим нерухомим майном площею 140 кв м.

У власності чи розпорядженні його дружини перебувають квартири площею 378 кв м, гараж площею 30 кв м та інше нерухоме майно площею 145 кв м.

Крім цього, Степан Кубів володіє також автомобілем Toyota Corola 2006 року випуску, а його дружина – Audi Q5 2012 року випуску.

На рахунках у Степана Кубіва – 909 600 грн, у його родини (дружини) – 80 300 грн.

Родина колишнього очільника НБУ також погасила кредит і відсотки по ньому у сумі 58 793 грн.