Лідери "Нормандської четвірки" обговорили початок політичної фази реалізації Мінських домовленостей

Абсолютним пріоритетом визнано перемир'я. Лідери держав погодилися, що порушення режиму припинення вогню повинні припинитися - особливо поблизу Маріуполя, Щастя, Донецького аеропорту і Широкіного, повідомляє Єлисейський палац.

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Лідери чотирьох країн обговорили ключову роль ОБСЄ у контролі режиму припинення вогню і перевірці відведення важких озброєнь.

"Дуже важливо, щоб спостерігачі мали свободу дій, необхідну для здійснення своєї місії, і могли розгорнути нові пункти спостереження", - йдеться в повідомленні.

Також лідери чотирьох країн домовилися, що чотири робочі підгрупи Контактної групи щодо безпеки, політичних, економічних питань та питань переміщених осіб повинні зустрітися в найближчі дні.

"Це означатиме початок політичної фази реалізації Мінських домовленостей", - йдеться в повідомленні.