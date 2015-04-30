Пєсков про звільнення Савченко: Нічого не змінилося. Буде суд

Позиція Кремля у справі народного депутата, члена Постійної делегації України в ПАРЄ Надії Савченко не змінилася, на неї чекає суд.

Про це заявив журналістам прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

Він не став коментувати ні перспективи звільнення Савченко, ні резолюцію Європарламенту, в якій йдеться про можливість застосувати санкції проти тих, хто відповідальний за "утримування Савченко як в'язня війни в Росії".

"Йде слідство. І вона звинувачується в причетності до дуже серйозного злочину. Буде суд, - підкреслив Пєсков. - Президент про це говорив. Нічого не змінилося і додати до цього нема чого".

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Як раніше повідомив УНІАН, Європейський парламент ухвалив резолюцію із закликом до РФ звільнити народного депутата, члена Постійної делегації України в ПАРЄ Надію Савченко.

У свою чергу, Президент України Петро Порошенко заявив, що вітає резолюцію Європейського парламенту щодо Надії Савченко.