Депутат: В рятувальні експедиції ДСНС повинні їздити спеціалісти, а не інструктори з йоги
В рятувальні експедиції Державної служби України з надзвичайних ситуацій ніколи не їздили співробітники відомства, які займали посаду вище головного спеціаліста чи начальника відділу.
Про це заявив лідер Єдиного Центру, народний депутат України Віктор Балога.
«Журналісти запитують, чи потрібна присутність керівництва ДСНС в операціях з евакуації наших громадян з-за кордону. Скажу так. В період, коли я очолював МНС, ми забирали наших громадян і з Лівії, і з Сирії, і з Сектора Гази, і з Російської Федерації. Чи бачили ви хоча б раз міністра Балогу в складі рятувальної експедиції? Чи було хоча б раз так, що у нас зламався літак, або ми кудись спізнилися, когось звідкись не забрали, чи поставили в незручну ситуацію наших дипломатів? Відповідь на всі ці питання одна – ні, такого не було», - сказав він.
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Балога переконаний, що задача міністра, як і керівника служби – керувати і координувати, а «коли він займається не своєю роботою, виникають такі ситуації, як зараз в Непалі».
«Більше того, ніколи в рятувальні експедиції з МНС не їздив ніхто вище головного спеціаліста, чи начальника відділу. Іншими словами – фахівці, кадрові рятівники, а не начальство, чи політичне керівництво. Координацію на місці здійснювали спеціалісти Мобільного рятувального центр ДСНС, а не чиїсь родичі, чи тим більше - інструктори з йоги», - зазначив політик.