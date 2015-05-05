Депутат: В рятувальні експедиції ДСНС повинні їздити спеціалісти, а не інструктори з йоги

Про це заявив лідер Єдиного Центру, народний депутат України Віктор Балога.

«Журналісти запитують, чи потрібна присутність керівництва ДСНС в операціях з евакуації наших громадян з-за кордону. Скажу так. В період, коли я очолював МНС, ми забирали наших громадян і з Лівії, і з Сирії, і з Сектора Гази, і з Російської Федерації. Чи бачили ви хоча б раз міністра Балогу в складі рятувальної експедиції? Чи було хоча б раз так, що у нас зламався літак, або ми кудись спізнилися, когось звідкись не забрали, чи поставили в незручну ситуацію наших дипломатів? Відповідь на всі ці питання одна – ні, такого не було», - сказав він.

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Балога переконаний, що задача міністра, як і керівника служби – керувати і координувати, а «коли він займається не своєю роботою, виникають такі ситуації, як зараз в Непалі».

«Більше того, ніколи в рятувальні експедиції з МНС не їздив ніхто вище головного спеціаліста, чи начальника відділу. Іншими словами – фахівці, кадрові рятівники, а не начальство, чи політичне керівництво. Координацію на місці здійснювали спеціалісти Мобільного рятувального центр ДСНС, а не чиїсь родичі, чи тим більше - інструктори з йоги», - зазначив політик.