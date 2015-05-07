Ми повинні зробити все, щоб помилки тридцятих років ніколи не повторилися - Порошенко

Про це він заявив під час політичної панелі "Європейська інтеграція, як урок здобутий після Другої світової війни" сьогодні у Гданську, де він бере участь у заходах з відзначення 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі.

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"ЄС, який з'явився на руїнах, що залишилися після Другої світової війни, став єдиним засобом протидії для того, щоб така трагедія не повторилася знову. Але цей процес не закінчився. На східних кордонах ЄС боротьба триває... Сьогодні ми повинні зробити все, щоб помилки тридцятих років ніколи не повторилися. І великомасштабний конфлікт в Європі зараз здається набагато ближчим, ніж раніше", - сказав глава держави.

Він наголосив, що в цей важкий час нам важливо зберігати єдність.

"Зараз ЄС стоїть перед дуже важливим викликом в своїй історії. Виклик і перевірка на солідарність, його основних принципів. В цей важкий час є надзвичайно важливо, щоб не допустити те, що було 70 років тому. Зараз Україна є новою передовою лінією Європи", - сказав він.

Порошенко також підкреслив, що 8-ого травня, вперше народ України приєднається до європейської традиції вшанування Героїв.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко прибув до Гданська для участі у заходах з відзначення 70-річчя перемоги над нацизмом.

У цих заходах 7-8 травня у Гданську беруть участь президенти Болгарії, Хорватії, Кіпру, Чехії, Естонії, Литви, Румунії та України.

Участь в урочистостях підтвердили також голови парламентів Іспанії та Латвії, прем’єр Словаччини, колишній президент Німеччини Горст Келер, заступник голови парламенту Угорщини та міністр оборони Франції. Про свою участь також заявили генеральний секретар ООН Пан Гі Мун та голова Європейської Ради Дональд Туск.