Путін не привітав зі святом Перемоги президентів України та Грузії

Між тим, президенти інших країн, які раніше входили до складу СРСР, привітали і українського та грузинського президентів. Володимир Путін обмежився "посланням" громадянам Грузії та України.

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"Президент Росії привітав керівників Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизії, Молдови, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану, Абхазії, Південної Осетії, а також громадян Грузії і України з 70-ю річницею Перемоги у Великій Вітчизняній війні", - повідомили УНІАН у прес-службі Кремля.

Також Володимир Путін просив передати слова вдячності ветеранам Великої Вітчизняної війни, які проживають у відповідних країнах, побажати їм доброго здоров'я і благополуччя.