Російські окупанти поширюють фейк про теракти "українських націоналістів" у Криму (відео)

Черговий фейк від російської влади: незаконний уряд окупованого Криму поширює чутки про начебто підготовку терористичних актів "українськими націоналістами".

Про це в інтерв’ю "5 каналу" заявив голова меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

З його слів, теракт, за версією окупантів, мав би бути приурочений до річниці геноциду кримськотатарського народу 18 травня. Меджліс вже подав заявку на проведення жалобного мітингу, але офіційної відповіді поки що не отримав. Натомість окупаційна влада залякує кримських татар.

Читайте такожМеджліс оприлюднив документ про заборону окупантів Криму на жалобний мітинг до річниці депортації"Уже маємо сигнали, скажімо вчора один з так званих віце-прем’єр-міністрів так званого уряду криму заявив про те, що правоохоронні органи мають мовляв достовірні дані про те, що українськими націоналістами, а також Джемілєвим і Чубаровим готуються серії терористичних актів напередодні 18 травня, але влада зробить усе, щоб не допустити такого. Я вже думаю, що це є початок відповіді щодо проведення жалобних мітингів", - каже Чубаров.