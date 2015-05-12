Шкіряк запевняє, що літав у Непал за власний кошт та витратив близько 25 тисяч гривень

Зорян Шкіряк, який подав у відставку з посади в.о. голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій, заявив, що літав у Непал за власний кошт і витратив близько 25 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу в Києві.

На запитання, скільки коштів він витратив за час спецоперації з евакуації українців з Непалу, Шкіряк відповів: «Зараз важко сказати, але кілька разів мені поповнювали платіжну картку, і дуже значні кошти були витрачені на телефонний зв’язок, загалом це близько 25 тис. грн».

Читайте такожШкіряк слідом за Храмовою стверджує, що сам оплатив поїздку в Непал

Як повідомляв УНІАН, землетрус магнітудою 7,9 стався в Непалі 25 квітня. Стихія повністю зруйнувала 191 тис. будинків, ще 175 тис. будинків пошкоджено. Кількість жертв землетрусу в Непалі становить майже 7,7 тис. осіб, постраждалих - 16 тис. 390 отримали поранення.

30 квітня для евакуації українців з Непалу вилетів літак Іл-76 Міністерства оборони. Він зробив посадку в Делі, де з’ясувалося, що літак потребує ремонту. Деталі для ремонту передавали з України. Літак зміг забрати українців зі столиці Непалу - міста Катманду - лише 5 травня.

7 травня близько 4.00 до міжнародного аеропорту «Бориспіль» на літаку Іл-76 прибули 75 українців та 11 іноземців, евакуйованих з Непалу.