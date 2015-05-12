Шокін просить ВР позбавити недоторканності Клюєва - ЗМІ

Генпрокурор Віктор Шокін зареєстрував у Верховній Раді подання про позбавлення депутатської недоторканності одного з депутатів.

За інформацією джерел "Української правди" у БПП та Генпрокуратурі, йдеться про Сергія Клюєва.

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Окрім того, у вівторок кореспондент "УП" бачив, як Шокін від'їжджав від Ради на своєму авто.

Водночас лідер Радикальної партії Олег Ляшко на своєму Facebook повідомив, що Шокін вніс подання не лише на Сергія Клюєва, а й на комбата "Айдару" Сергія Мельничука.

"Щойно бачив у Раді Шокіна. Він вніс подання на арешт регіонала Сергія Клюєва і тушки Сергія Мельничука", - написав Ляшко.