Балога напосівся на Тимошенко за Медведчука

Президент Віктор ЮЩЕНКО наполягає на необхідності прийняття Кабінетом Міністрів адекватного рішення щодо перебування на урядових посадах представників команди Віктора МЕДВЕДЧУКА, оскільки відповідальність за бездоганність демократичної влади лежить саме на главі держави.

Про це заявив керівник Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

На думку В.БАЛОГИ, реакція прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО на лист Президента В.ЮЩЕНКА про перебування на урядових посадах представників команди В.МЕДВЕДЧУКА свідчить про її тісні зв`язки з цим діячем, відомим своєю послідовною боротьбою з "помаранчевими" силами.

"Глава держави звернув увагу прем`єра на те, що низькі професійні вміння та одіозна репутація осіб із ще незабутого минулого не дозволяють їм з будь-яких міркувань займати відповідальні посади в міністерствах нинішнього уряду, який сформувала демократична коаліція. Однак пані ТИМОШЕНКО думає по-іншому, визнаючи за можливе вводити в свою орбіту тих, хто ще недавно затято знищував демократичний рух в нашій країні і виявляв свою фаховість якраз у цій справі", - зазначив В.БАЛОГА. Отже, вважає він, "кадрові уподобання Ю.ТИМОШЕНКО, які базуються на щирій симпатії до В.МЕДВЕДЧУКА, глибоко протирічать ідеалам Майдану". "Це стало доконаним фактом", - наголосив В.БАЛОГА.

Він звернув увагу, що в урядовій команді, "яку на всі боки полюбляє вихваляти прем`єр-міністр, є люди, які після перемоги Помаранчевої революції публічно оголосили про категоричну неможливість роботи в органах влади і перехід в опозицію".

"Ця обставина знову на весь зріст ставить питання, чи при владі сьогодні БЮТ і персонально Ю.ТИМОШЕНКО. Якщо ж вона взяла до себе тих, хто зрікся своїх переконань, то нагадаю їй популярну тезу про те, що відмова від своїх слів завжди погано пахне", - сказав керівник президентського Секретаріату.

На думку В.БАЛОГИ, слова керівника уряду про те, що вона підбирає команду, здатну дати результат, "звучать як знущання над тими, хто відчув на собі нищівну силу репресивного катка Адміністрації В.МЕДВЕДЧУКА".

"Звісно, право прем`єра вважати результатом масові фальсифікації, провокації та знищення ЗМІ і читати про них в резюме як про високі досягнення. Однак такі вміння не потрібні демократичним силам. Можливо, лише БЮТ може взяти до своїх лав соратників В.МЕДВЕДЧУКА, відомих своєю завзятістю в утвердженні та популяризації авторитаризму. Судячи з усього, вони всіляко доводять свою потрібність недавнім опонентам. Перші наочні результати політтехнологічної співпраці "біло-сердечних" з СДПУ(о) вже є: згадайте недавнє судове рішення про заборону розміщувати на носіях зовнішньої реклами будь-які форми критики уряду. Одразу відчувається фірмовий стиль В.МЕДВЕДЧУКА", вважає В.БАЛОГА.

Керівник президентського Секретаріату зауважив, що кадрова політика прем`єр-міністра не узгоджувалася з усією коаліцією, в якій є два рівні партнери - БЮТ і блок "Наша Україна - Народна самооборона". У цьому зв`язку він припустив, що Ю.ТИМОШЕНКО, говорячи про необхідність збереження єдності демократичної коаліції, насправді лише прикриває цим гаслом власні політичні інтереси. На переконання В.БАЛОГИ, блоку НУ-НС потрібно висловити своє ставлення до кадрових рішень лідера політичної сили-партнера по коаліції, інакше виборці будуть вважати, що "Наша Україна - Народна самооборона" не проти перебування на посадах у владі "гостей із минулого".

В.БАЛОГА також підкреслив, що прем`єр-міністр повинна реагувати на лист Президента не словесними випадами, а діями. "Глава держави - це не та фігура, до якої можна застосовувати лексичні звороти і стилістику сварки. До того ж, Ю.ТИМОШЕНКО ніким не даровано право на виключну, остаточну істину, хоча її риторика безапеляційності наштовхує на думку, що таке право вона надала сама собі", - зазначив глава Секретаріату.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня Президент України В.ЮЩЕНКО у листі до прем`єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО висловив сподівання на прийняття Кабміном відповідального рішення щодо подальшого перебування ряду осіб на урядових посадах.

Зокрема, йшлося про першого заступника міністра регіонального розвитку та будівництва України О.ІЩЕНКА (колишнього заступника Віктора МЕДВЕДЧУКА в Адміністрації Президента Леоніда КУЧМИ), заступника голови Державної митної служби Т.КОЗАКА, першого заступника голови Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів Олександра ПАРШИНА, керівника Держкомархіву Ольгу ГІНЗБУРГ (представниця КПУ), а також радника прем`єр-міністра України О.ЗАДОРОЖНЬОГО.

У відповідь на це Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що при призначеннях на урядові посади керується фаховою підготовкою людей. Водночас керівник уряду наголосила, що заради збереження демократичної коаліції “уже багато місяців не чує ніяких закидів, які йдуть у бік уряду, ні від Президента, ні від його Секретаріату”. “Я і далі хочу дотримуватися цієї традиції”, - додала вона.