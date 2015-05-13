НАТО наполягає на мирному вирішенні ситуації на Донбасі

Про це заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг відкриваючи засідання комісії Україна-НАТО в рамках зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу в Антальї.

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"Ми знову підтверджуємо рішучу підтримку мирному розв'язанню ситуації на сході України шляхом дипломатичних зусиль та за умови підтримання діалогу", - сказав Йенс Столтенберг, висловивши підтримку територіальній цілісності та суверенітету України.

Він звернув увагу, що сьогоднішнє засідання відбувається в умовах, коли "режим припинення вогню є ще більш хитким".

"Ми бачимо продовження насилля і загибель людей та триваючу підтримку Росією сепаратистів, що дестабілізує Україну", - підкреслив Йенс Столтенберг.

Генеральний секретар зазначив, що НАТО закликає всі сторони діяти у відповідності з Мінськими угодами та забезпечити необхідні умови, щоб спостерігачі ОБСЄ могли виконувати свою роботу на Донбасі.

"Росія має особливу відповідальність у зв'язку з цим", - сказав генеральний секретар НАТО.