НАТО наполягає на мирному вирішенні ситуації на Донбасі
НАТО наполягає на мирному вирішенні ситуації на сході України шляхом дипломатичних зусиль та за умови підтримання діалогу.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг відкриваючи засідання комісії Україна-НАТО в рамках зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу в Антальї.
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"Ми знову підтверджуємо рішучу підтримку мирному розв'язанню ситуації на сході України шляхом дипломатичних зусиль та за умови підтримання діалогу", - сказав Йенс Столтенберг, висловивши підтримку територіальній цілісності та суверенітету України.
Він звернув увагу, що сьогоднішнє засідання відбувається в умовах, коли "режим припинення вогню є ще більш хитким".
"Ми бачимо продовження насилля і загибель людей та триваючу підтримку Росією сепаратистів, що дестабілізує Україну", - підкреслив Йенс Столтенберг.
Генеральний секретар зазначив, що НАТО закликає всі сторони діяти у відповідності з Мінськими угодами та забезпечити необхідні умови, щоб спостерігачі ОБСЄ могли виконувати свою роботу на Донбасі.
"Росія має особливу відповідальність у зв'язку з цим", - сказав генеральний секретар НАТО.