Черновецький подав заяву про намір балотуватися в мери Києва

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ подав до Київської міської територіальної виборчої комісії заяву про намір балотуватися на посаду мера столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ повідомив сьогодні на своєму брифінгу одразу після відвідин тервиборчкому.

Він наголосив, що вважає призначені в Києві дострокові вибори «розправою над гордим мером». «Тому що займався проблемами киян, а не можновладців», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Він також зазначив, що на сьогодні має свою команду, що дає йому великі переваги перед іншими можливими кандидатами на посаду мера міста. «Хоч би хто прийшов сюди без команди, приречений на поразку», - відзначив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Він висловив свою незгоду з тим, що вибори нового мера призначено, оскільки він розраховував бути на цій посаді певний термін і не встиг реалізувати все, заплановане командою. Він також сказав, що без могутнього блоку, який він збирається провести в Київраду, він не хоче керувати Київрадою, оскільки не зможе реалізувати всі заплановані програмою ідеї. При цьому він сказав, що впевнений у перемозі своєї команди на дострокових виборах 25 травня і назвав її «командою переможців», наголосивши, що ця команда вже має свою позицію, відому киянам.