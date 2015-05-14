ЦВК зареєструвала голову Меджлісу народним депутатом

Центральна виборча комісія зареєструвала народним депутатом України Рефата Чубарова та визнала обраним народним депутатом Володимира Немировського.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну постанову було прийнято на сьогоднішньому засіданні ЦВК.

«Верховна Рада України своїми постановами від 13 травня 2015 року достроково припинила повноваження народного депутата Андрія Мірошника, обраного на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії "Об’єднання "Самопоміч", а також народного депутата України Степана Барни – від партії "Блок Петра Порошенка", у зв’язку з особистими заявами про складення ними депутатських повноважень», - йдеться у постанові.

Читайте такожЧубаров закликав ООН засудити дії Росії в анексованому Криму

Відтак, ЦВК визнала обраними народними депутатами України в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі двох осіб, а саме: Немировського, 1983 року народження, освіта вища, експерта з мототранспорту ПП "Мостова", проживає в місті Дніпропетровську, безпартійного, включеного до виборчого списку партії "Об’єднання "Самопоміч" під № 33 та Чубарова, 1957 року народження, освіта вища, проживає в місті Києві, безпартійного, включеного до виборчого списку партії "Блок Петра Порошенка" під № 71.

На сьогоднішньому засіданні ЦВК Чубарова також було зареєстровано народним депутатом України.