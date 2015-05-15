Лавров вимагає «рівних прав» для бойовиків на переговорах щодо імплементації Мінських угод

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на прес-конференції з головою МЗС Сербії Івицею Дачичем.

«У будь-якому конфлікті, у будь-якій частині світу сторони для цілей переговорів про врегулювання користуються, згідно з практикою і ООН, і ОБСЄ, рівними правами. Не може бути зроблено виняток для української кризи. Тут теж – тільки через прямий, рівноправний діалог можна досягти домовленостей», - сказав Лавров.

«Роль цих представників (ОБСЄ в підгрупах Тристоронньої контактної групи – УНІАН) не в тому, щоб нав'язувати якісь рецепти, а в тому, щоб максимально стимулювати процес переговорів. Насамперед прямих переговорів між Києвом, Луганськом і Донецьком, і допомагати виробляти практичні кроки щодо виконання Мінських домовленостей від 12 лютого», - сказав він.

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За словами Лаврова, жодна з цих домовленостей практично не може бути виконана без прямого діалогу.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були «створені» так звані Донецька і Луганська «народні республіки». РФ постачає зброю терористам і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Раніше УНІАН повідомляв, що Лавров звинуватив Україну в затягуванні економічної блокади Донбасу.