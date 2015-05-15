Лавров вимагає «рівних прав» для бойовиків на переговорах щодо імплементації Мінських угод
Голова МЗС Росії Сергій Лавров вимагає «рівних прав» для бойовиків на переговорах щодо імплементації Мінських угод.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на прес-конференції з головою МЗС Сербії Івицею Дачичем.
«У будь-якому конфлікті, у будь-якій частині світу сторони для цілей переговорів про врегулювання користуються, згідно з практикою і ООН, і ОБСЄ, рівними правами. Не може бути зроблено виняток для української кризи. Тут теж – тільки через прямий, рівноправний діалог можна досягти домовленостей», - сказав Лавров.
«Роль цих представників (ОБСЄ в підгрупах Тристоронньої контактної групи – УНІАН) не в тому, щоб нав'язувати якісь рецепти, а в тому, щоб максимально стимулювати процес переговорів. Насамперед прямих переговорів між Києвом, Луганськом і Донецьком, і допомагати виробляти практичні кроки щодо виконання Мінських домовленостей від 12 лютого», - сказав він.
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За словами Лаврова, жодна з цих домовленостей практично не може бути виконана без прямого діалогу.
Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були «створені» так звані Донецька і Луганська «народні республіки». РФ постачає зброю терористам і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.
Раніше УНІАН повідомляв, що Лавров звинуватив Україну в затягуванні економічної блокади Донбасу.