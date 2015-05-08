Лавров звинуватив Україну в затягуванні економічної блокади Донбасу

Про це він повідомив в ході прес-конференції з німецьким колегою Франком Вальтером Штайнмайєром, - передає прес-служба МЗС РФ.

Крім цього Лавров вважає, що Україна не дотримується Мінських угод і з інших питань.

«Український уряд, на превеликий жаль, робить далеко не всі і затягує дуже багато речей, включаючи амністію, зняття нелюдської економічної блокади, рішення питань прямого діалогу з Луганськом і Донецьком з проблем конституційної реформи, особливого статусу і т. д.», - заявив Лавров.

Читайте такожЛавров обговорив з Керрі "деякі аспекти ситуації на Донбасі" - МЗС РФ

Лавров вважає, що незважаючи на всі труднощі, вдалося запустити виконання мінських угод. «Упевнений, Росія, Німеччина, Франція та Україна повинні робити все, щоб і надалі рухатися шляхом сумлінного виконання всього, про що домовилися.», - зазначив міністр.

Як повідомляв Уніан раніше, НАТО і Росія відновлюють обмін інформацією у військовій сфері. За словами Штайнмаєра, важливо, щоб така кооперація існувала враховуючи конфлікт в Україні.