Прем'єр-міністр Болгарії виступає за скасування санкцій проти Росії

Санкції приносять шкоду як економіці країн ЄС, так і російській економіці, тому було б добре скасувати їх ще в 2015 році. Про це заявив прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов, повідомляє Європейська правда з посиланням на видання mediapool.bg.

Він підкреслив, що Болгарія підтримує санкції, і навіть ті, хто публічно висловлювався проти, не блокували рішення про них на засіданні Європейської ради.

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"Ми як вірний член євроатлантичного співтовариства підтримуємо санкції. Але сфера туризму, легка промисловість понесли значні втрати від контрсанкций", - заявив Борисов.

"Я сподіваюся, що санкції і контрсанкції будуть скасовані ще в 2015 році", - сказав він.

Також глава уряду зазначив, що Болгарія не хотіла розривати відносини з "братньою для нас нацією", хоча вона і не згодна з політикою РФ щодо України.

У той же час зараз ситуація ще гірша, ніж за часів "холодної війни", вважає прем'єр.

Раніше УНІАН повідомляв, що Сербія збереже нейтральну позицію і не буде вводити санкції відносно Російської Федерації.