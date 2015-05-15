Звинувачення Гордієнка на адресу Уряду не підтвердилися - перший заступник генпрокурора

Про це він сказав у п’ятницю, 15 травня, у Верховній Раді, відповідаючи на запитання народних депутатів щодо звинувачень екс-голови Держфінінспекції Гордієнка.

«Підняті народними депутатами питання, в тому числі – з робочої групи, пов’язані з заявами про корупційні дії Уряду і, зокрема, глави Уряду, Прем’єр-міністра України Яценюка, на сьогоднішній день в рамках досудового розслідування не знайшли свого підтвердження», - повідомив Гузир.

Він також зазначив, що експерти не підтвердили раніше озвучену суму нібито порушень у державному секторі економіки.

«На спільному засідання комітетів я оголосив цю цифру – 685 млн», - сказав заступник Генпрокурора.

За його словами, ці гроші не є бюджетними. «Це гроші суб’єктів господарювання, а не Державного бюджету», - підкреслив Володимир Гузир.