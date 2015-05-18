Жодні зміни до угоди про зону вільної торгівлі з ЄС не будуть обговорюватися - Клімкін

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам перед початком консультацій Україна - ЄС - РФ стосовно деяких аспектів виконання Угоди про асоціацію в частині зони вільної торгівлі.

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За словами Клімкіна, в ході зустрічей у Брюсселі було домовлено, що "ми послідовно дотримуємося лінії, що ніяких змін до нашої угоди навіть обговорювати не будемо". "Зона вільної торгівлі буде повністю впроваджена з 1 січня. Ніяких змін та відхилень від погодженого графіку не буде", - запевнив міністр.

Клімкін наголосив, що формат цих зустрічей - консультації, а не переговори. "Я підкреслюю - це консультації, а не переговори, які я буду мати із Мальстрьом (єврокомісар з питань торгівлі) та представниками російської сторони щодо начебто занепокоєння Росії у зв'язку з імплементацією нашої зони вільної торгівлі з ЄС", - наголосив він.

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Як відомо, РФ наполягає на новому відтермінувані запровадження зони вільної торгівлі України з Євросоюзом. Саме за наполяганням Кремля імплементація Угоди про асоціацію з ЄС в частині ЗВТ була відкладена до 1 січня 2016 року, незважаючи на те, що тимчасове виконання політичної частини угод розпочалось ще восени минулого року.