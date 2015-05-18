Гройсман пропонує впродовж тижня доопрацювати план законодавчого забезпечення реформ

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час презентації плану сказав голова Верховної Ради України Володимир Гройсман.

Говорячи про роботу над цим документом, він повідомив, що в його основі лежать Стратегія-2020, коаліційна угода, Угода про асоціацію з Європейським Союзом, Програма дій уряду та інші стратегічні документи.

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“На їхній основі була підготовлена перша версія цього матеріалу”, - сказав Гройсман та подякував лідерам 7 робочих груп за підготовку плану.

Далі, за словами Гройсмана, буде виділено ще один тиждень для того, щоб у фракціях коаліції доопрацювати цей план.

“Після того, я думаю, було б абсолютно доцільно затвердити його постановою Верховної Ради саме для того, щоб це був дороговказ для нашої роботи”, - сказав він.

Як зазначив годова ВР, у сесійній залі парламенту мають ухвалюватися вже технічно відпрацьовані рішення на рівні комітетів та фракцій.

За його словами, необхідно при цьому виокремити 20-30 першочергових документів.