Яценюк: "Хто не хоче працювати в європейській коаліції - на вихід"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на презентації Плану законодавчого забезпечення реформ за участю голови Верховної Ради Володимира Гройсмана та керівників фракцій коаліції.

За словами Яценюка, “хто не хоче працювати в європейській коаліції - на вихід, хто не бере на себе відповідальність, то заявіть про це”.

Читайте такожЯценюк про шлях до Європи: маємо бути стійкими, дисциплінованими і згуртованими

Як сказав прем’єр, дехто вже про це заявляє. При цьому Яценюк не назвав ці політичні сили.

Він наголосив, що деякі політичні сили хочуть перекласти всю відповідальність на уряд. Яценюк підкреслив: “Я цю відповідальність взяв і далі її буду нести, і це не тільки тому, що в мене немає іншого виходу, а це тому, що немає іншого виходу в України, бо це те, що необхідно зробити для держави”.

Прем’єр зазначив, що у парламентській коаліції понад 300 народних депутатів, але важливо, щоб вона була не формальною, а фактичною. “І коли окремі політичні сили коаліції займають уже зараз роль і місце опозиції, то їм треба вийти з коаліції і заявити чесно на всю країну: нас не цікавить доля країни, ми йшли під одними гаслами, але у зв'язку з тим, що почалася виборча кампанія до місцевих органів влади, нас цікавить популізм і рейтинг, і все, що ми обіцяли до виборів, не відповідає дійсності, і ми є популісти, як і всі наші попередники, ми брехуни, як і ті політичні сили, які були в попередніх парламентах, ми не хочемо брати на себе відповідальність, а ми хочемо знайти тих, хто винні, і тут ми майстри розповідати, хто винен”, - заявив Яценюк.

За його словами, всі політичні сили у складі коаліції мають працювати разом і “нести цю складну ношу, яка б вона не була важка”.