Порошенко поінформував Кемерона, що Україна відвела всю військову техніку

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це йшлося під час їхньої телефонної розмови.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі. Президент наголосив, що Україна виконує Мінські домовленості, зокрема відвела військову техніку, що було підтверджено ОБСЄ.

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Як повідомляв УНІАН, раніше спостерігачі ОБСЄ заявляли, що ні Україна, ні проросійські бойовики не закінчили відведення важкого озброєння.

"Ми проводимо моніторинг відведення важкого озброєння з обох боків. І коли ми повертаємося у ті місця, в яких має зберігатися відведена техніка, ми часто реєструємо те, що не вся техніка, яка має там перебувати, що вона там є", - сказав заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг.

"Нам не дозволяють доступ до цих місць або ми констатуємо те, що нове озброєння знаходиться в цих місцях", - зазначив Хуг.

"Ні уряд, ні незаконні збройні формування не закінчили відведення важкого озброєння, як це повинно бути у відповідності з мінськими угодами", - підкреслив заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.