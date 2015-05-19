Голова МЗС Росії закликав Європу дати оцінку прийнятому в Україні закону про декомунізацію

Глава російського зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров в ході виступу на 125-й міністерській сесії Комітету міністрів Ради Європи закликав РЄ дати оцінку прийнятим Україною законам. Про це повідомляє прес-служба МЗС РФ.

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Зокрема, йдеться про закони про декомунізацію, правовий статус і пам'ять борців за незалежність України та ін.

«Вважаємо за необхідне, щоб Рада Європи дала оцінку прийнятим у Києві законам, в тому числі про декомунізацію та героїзацію "нацистських поплічників". Спроби переписування підсумків Другої світової війни, вироку Нюрнберзького трибуналу кидають виклик тим цінностям, які лежать в основі діяльності нашої організації і закріплені в Статуті ООН», - заявив російський міністр.

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За його словами, «не можна дозволити зрадити дух союзництва у боротьбі проти нацизму, підірвати солідарність сьогоднішніх дій задля забезпечення миру і безпеки на континенті».

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Петро Порошенко підписав чотири закони, зокрема "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їх символіки".