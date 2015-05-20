Окупанти у Криму оголосили "війну" українській символіці на поштових скриньках

«Ми бачимо таку ж картину, коли відвідуємо міста і райони республіки. Буквально на днях бачив у Феодосії», - додав К. Бахарєв.

Профільний міністр нагадав, що з 1 січня 2015 р. поштові послуги на півострові надає федеральне державне унітарне підприємство «Пошта Криму», повідомляють Новости Крыма.

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У свою чергу "спікер" Криму Володимир Константинов рекомендував створити спеціальну комісію, яка займеться цим питанням. «Мені надсилають повідомлення з українською символікою на дверях у керівників. Це все треба винести з нашого кримського дому. Необхідно об'єднати наші зусилля», – підсумував він.

Як повідомляв УНІАН, згідно з опитуванням «Регіонального інституту політичних комунікацій», жителів Сімферополя найбільше хвилює зростання цін на товари і послуги.