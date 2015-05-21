Білорусь і Вірменія відмовилися підписувати декларацію Ризького саміту через формулювання по Криму

Білорусь і Вірменія відмовилися підписувати декларацію саміту Східного партнерства (СП) у Ризі через наявні в ньому формулювання щодо російської агресії та анексії Криму.

Про це повідомляє Європейська Правда.

"Нам доводиться враховувати, що шість країн СП – дуже різні. Треба звикнути, що іноді 28 членів ЄС більш єдині в позиції, ніж шість партнерів, – зазначив єврокомісар з питань політики сусідства та розширення Йоханес Хан.

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"Але я звик до різних думок навіть серед 28 країн-партнерів. Тому я не сильно нервую, коли є такі розбіжності", - додав він.

У результаті був знайдений альтернативний варіант формування декларації – політичні твердження про Крим і Росії будуть подані від імені ЄС і України, а не від усього Східного партнерства.

Як повідомляв УНІАН, у Ризі сьогодні починається дводенний саміт Східного партнерства, на якому лідери 28 країн Євросоюзу зустрінуться з партнерами з України, Грузії, Молдови, Азербайджану, Білорусі та Вірменії.